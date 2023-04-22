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Вот в кого такая генетика! Ольга Кабо показала маму

55-летняя Ольга Кабо остается одной из самых элегантных и красивых актрис российского шоу-бизнеса. Поклонники задаются вопросом — как ей удается так прекрасно выглядеть? Немаловажным фактором оказалась генетика, посмотрите только, как выглядит мама знаменитости!

Вот в кого такая генетика! Ольга Кабо показала маму
© Eva.ru

Актриса театра и кино Ольга Кабо всегда на публике выглядит элегантно и стильно, она умело сочетает классику и современный стиль, а ее фигуре могут позавидовать женщины помоложе. Ольга может позволить себе фото в купальнике, доказывая, что ни возрасти, ни стресс — не помеха для хорошей форме. Также Кабо не стесняется публиковать и снимки без макияжа, своим примером показывая, что и в 55 лет можно выглядеть сногсшибательно.

Конечно же, глядя на Ольгу, публика постоянно задается вопросом — как ей удается сохранять эту потрясающую форму, невзирая на сложные жизненные обстоятельства? За спиной у актрисы тяжелый развод и судебные тяжбы, которые могут испортить красоту любой женщины, ведь Ольге пришлось буквально сражаться за свое имуществу. Кабо ведет здоровый образ жизни, а еще всегда излучает позитив — ее мягкая улыбка способна осветить любой сумрачный день.

Соцсети

А еще актрисе явно повезло с генетикой! На днях ее мама, Аида Николаевна, отмечала день рождения. В честь этого Кабо опубликовала совместные семейные снимки, на которых можно рассмотреть, как мама и дочь похожи друг на друга — форма носа, скулы и губы буквально идентичны. Теперь зрителям стало ясно, что красотой артистка пошла в мать, которая передала ей не только прекрасные черты, но и секреты молодости.

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