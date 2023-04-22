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42 минуты назад

Аффлек признался, что его супруга Лопес не сидит на диетах

Слово и Делоиещё 1

Американский актер Бен Аффлек заявил, что его супруга, певица Дженнифер Лопес не сидит на специальных диетах. По его мнению, артистка не ограничивает себя в еде.

Аффлек признался, что его супруга Лопес не сидит на диетах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Аффлек отметил, что Лопес ест все, что захочет. В ее рацион входят печенье, мороженное и другие сладости.

«Она занимается спортом. Я тоже тренируюсь, но почему-то волшебным образом я не выгляжу двадцатилетним с идеальной кожей и всем прочим», — высказался он программе Дрю Бэрримор.

Актер указал, что считает возлюбленную самой великолепной женщиной в мире. Несмотря на его слова, не все поверили, что знаменитость не ограничивает себя в еде.

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