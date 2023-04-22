Аффлек признался, что его супруга Лопес не сидит на диетах

Американский актер Бен Аффлек заявил, что его супруга, певица Дженнифер Лопес не сидит на специальных диетах. По его мнению, артистка не ограничивает себя в еде.
Аффлек отметил, что Лопес ест все, что захочет. В ее рацион входят печенье, мороженное и другие сладости.
«Она занимается спортом. Я тоже тренируюсь, но почему-то волшебным образом я не выгляжу двадцатилетним с идеальной кожей и всем прочим», — высказался он программе Дрю Бэрримор.
Актер указал, что считает возлюбленную самой великолепной женщиной в мире. Несмотря на его слова, не все поверили, что знаменитость не ограничивает себя в еде.