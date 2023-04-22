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Бен Аффлек рассказал об одной вещи, которую в нем мечтает изменить Дженнифер Лопес

Недавно Бен Аффлек заглянул в гости на шоу к Дрю Бэрримор, где изрядно разоткровенничался. Так, актер ответил на провокационный вопрос, что же его жена хотела бы в нем изменить. «Думаю, она бы предпочла, чтобы я был более краток. Я не знаю, заметили вы или нет, но я постоянно повторяюсь. Некоторые люди ходят кругами, а я так разговариваю, — поделился Аффлек. — Сама она никогда не жаловалась, но я догадываюсь об этом». Что ж, за неимением более серьезных недостатков и этот невинный изъян сойдет.

Аффлек признался, что его супруга Лопес не сидит на диетах
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Зашла речь и о том, как 53-летней Джей Ло удается сохранять такую потрясающую форму. Тут Бен тоже выложил карты на стол: «Сейчас я скажу то, что вас расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Пиццу, печенье, мороженое… вообще все». Явно потрясенная таким неожиданным ответом Дрю даже переспросила: неужели Лопес не соблюдает никаких диет? «Она тренируется, но ведь и я тренируюсь… И я не выгляжу волшебным образом 20-летним, понимаете, о чем я? С идеальной кожей и всем остальным», — загадочно ответил Бен. Но потом все-таки внес некоторую ясность и объяснил, что секрет стройности его жены — отличная трудовая этика и железная дисциплина. Да и вообще, по его словам, Дженнифер чуть ли не сверхчеловек. Ну а вот это уже многое объясняет!

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