У певицы Ани Лорак заметили кольцо на безымянном пальце

Поклонники певицы Ани Лорак заметили у нее на безымянном пальце правой руки кольцо. Видео, которое спровоцировало слухи о замужестве артистки, появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

Ани Лорак выложила видеоролик с анонсом нового альбома под названием “Остров”. Подписчики заметили, что на безымянном пальце правой руки отчетливо видно кольцо.