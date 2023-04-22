У певицы Ани Лорак заметили кольцо на безымянном пальце
Поклонники певицы Ани Лорак заметили у нее на безымянном пальце правой руки кольцо. Видео, которое спровоцировало слухи о замужестве артистки, появилось в ее личном блоге в социальных сетях.
Ани Лорак выложила видеоролик с анонсом нового альбома под названием “Остров”. Подписчики заметили, что на безымянном пальце правой руки отчетливо видно кольцо.
44-летняя певица встречалась с целителем и "холистическим терапевтом" Исааком Виджраку. Они познакомились в Греции, а романтические отношения начали развиваться в Испании.