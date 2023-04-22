В розовом и с большим тортом: как певица Валерия отпраздновала 55-летие

17 апреля одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса — певице Валерии, исполнилось 55 лет. Если вам кажется, что в этом возрасте носить розовый уже нельзя, посмотрите на фотографии, которые опубликовал ее супруг, и убедитесь — не только можно, но и нужно!

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Валерия и Иосиф Пригожин являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. И, в отличие от многих коллег по звездному цеху, никогда не были замечены ни в каком семейном скандале. Более того, певица и продюсер всячески демонстрируют окружающим свою искреннюю любовь и взаимное уважение. Иосиф неустанно признается в чувствах своей супруге, а также первым поздравляет ее со всеми значимыми событиями — 17 апреля он опубликовал роскошные фото Валерии, сопроводив их горячим поздравлением с юбилеем. Звезде исполнилось 55 лет.