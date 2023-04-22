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В розовом и с большим тортом: как певица Валерия отпраздновала 55-летие

17 апреля одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса — певице Валерии, исполнилось 55 лет. Если вам кажется, что в этом возрасте носить розовый уже нельзя, посмотрите на фотографии, которые опубликовал ее супруг, и убедитесь — не только можно, но и нужно!

В розовом и с большим тортом: как певица Валерия отпраздновала 55-летие
© Eva.ru

Валерия и Иосиф Пригожин являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. И, в отличие от многих коллег по звездному цеху, никогда не были замечены ни в каком семейном скандале. Более того, певица и продюсер всячески демонстрируют окружающим свою искреннюю любовь и взаимное уважение. Иосиф неустанно признается в чувствах своей супруге, а также первым поздравляет ее со всеми значимыми событиями — 17 апреля он опубликовал роскошные фото Валерии, сопроводив их горячим поздравлением с юбилеем. Звезде исполнилось 55 лет.

Не рассказать, как прошло торжество в честь такого события, Пригожин тоже не мог. Он поделился снимками, на которых можно увидеть не только саму именинницу, выбравшую для такого случая ярко розовый костюм, а также некоторых гостей. На фоне неоновый вывески со своим именем певица сфотографировалась с мамой, которая тоже предпочла яркий цвет, чтобы эффектно смотреться с юбиляршей. А еще можно оценить масштабы праздника — огромный торт с ягодами и свечами, которые задувает артистка. Легкие ей точно позволили сделать это с первого раза!

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