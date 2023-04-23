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Сергей Зверев пожаловался, что у него часто воруют подарки на светских мероприятиях

Стилист и активист Сергей Зверев в беседе с mk.ru вспомнил, как случайно передал благотворительному фонду нерабочие сертификаты.

Зверев пожаловался, что у него часто воруют подарки
© Газета.Ru

«К нам однажды обратились из фонда, который занимается помощью бездомным животным, в частности, кошкам. А у меня была куча сертификатов на кошачью еду. Я этому фонду с удовольствием их предоставил. А, оказывается, они не работали, хотя с того момента, как мне их подарили, прошло всего несколько дней», — пожаловался Зверев.

В связи с этим он подчеркнул, что с тех пор не берет никакие сертификаты в качестве подарка. По данным СМИ, на недавнем светском мероприятии Зверев отказался от бесплатного похода к врачу и подарочного купона, однако согласился принять в дар запонки с бриллиантами. Стилист посетовал, что у него часто воруют подарки на подобных мероприятиях.

«Бывает и по-другому. Иногда приезжаешь домой, а половина пакетов, которые тебе подарили, — пустые. Пока донесут до машину, все растащат», — резюмировал стилист.

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