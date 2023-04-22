Невозможная красотка: дочь Успенской преобразилась

В последнее время дочь Любови Успенской заметно преобразилась. Новая фотография Татьяны, на которой она предстала вместе со своей мамой, сразила поклонников наповал. Фанаты отметили, что девушка стала выглядеть эффектно и ухоженно. Фолловеры под снимком оставили множество хвалебных комментариев.

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” Ничего себе, какие перемены”,

“Таня стала похожа на Анджелину Джоли”, “

Даже если это пластика, то поддерживаю, очень идет”, – пишут фанаты.

От прежней Татьяны Плаксиной действительно не осталось следа. Татьяна похудела, сделала зубы, наняла стилиста и визажиста.

32-летняя дочь звезды стала буквально ее копией: пухлые губы, широкие брови, тонкий нос и точеный овал лица. Поклонники уверены, что без визита к косметологу и пластическому хирургу здесь не обошлось. Тем более, Успенская и сама признавалась, что нашла Тане лучших специалистов. «Комки Биша не удаляла, только слегка добавила гиалуронку в скулы», — уточнила дочь 68-летней Любови Залмановны.

Разумеется, все изменения пошли Плаксиной на пользу. Девушка обзавелась поклонниками, слушателями и ухажерами. Правда, выходить замуж Татьяна не спешит, она еще хочет гастролировать. По словам Татьяны, сейчас она избавилась от пагубных привычек и ведет совершенно другой образ жизни.