Рита Дакота раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Подробности предстоящей свадьбы с музыкантом Федором Белогаем раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Рита Дакота.

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«Будет свадьба, будет девичник, будут даже разобранные после Бали чемоданы», — заявила артистка, объяснив, что сейчас они с женихом слишком сильно заняты решением рабочих вопросов.

Дакота сняла на видео и показала подписчикам процесс заполнения анкеты жениха и невесты на «Госуслугах». Певица намекнула на желание поменять фамилию после замужества.

«Буду Белогайка!» — сказала она.

Дакота рассказала фолловерам, что в начале отношений они с Белогаем договорились, что никогда не поженятся, так как каждый из них уже имел опыт неудачного брака. Однако через два года мнение артистки изменилось: она поняла, что хочет замуж за возлюбленного. Вскоре выяснилось, что ее избранник пришел к аналогичной мысли.

Артисты в подробностях обсудили предстоящее торжество и вместе выбрали кольца. Они рассказали поклонникам, что на их свадьбе не будет выкупа, тамады, арендованного лимузина с кольцами и большого количества дальних родственников, с которыми они не общаются.

«Бывают такие отношения, в которых люди договариваются и передоговариваются, вместе покупают кольца, вместе планируют свою жизнь. И это невероятный кайф. Отношения с Федей — это самые глубокие, самые осознанные и самые крутые отношения в моей жизни. Я невероятно счастлива!» — призналась Дакота в сторис.