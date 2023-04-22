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Телеведущая Алена Водонаева объяснила свой отказ от спиртного

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Телеведущая Алена Водонаева в своих соцсетях объяснила, почему перестала употреблять алкоголь.

Телеведущая Алена Водонаева объяснила свой отказ от спиртного
© РИА Новости

По словам звезды, ей отлично живется без спиртных напитков.

«Люди так удивляются, когда узнают, что ты ничего не пьешь. И не употребляешь в принципе. Спрашивают: "Что, вообще ничего?!", "Даже на Новый год?!". Отвечаю: "Да!"», – рассказала Водонаева.

Телеведущая Алена Водонаева показала фигуру в прозрачном костюме

Телеведущая отметила, что всегда чувствует себя хорошо, поэтому не видит смысла пить алкоголь:

«Что может быть круче идеальной кожи, хорошей шеи и природных эндорфинов, которые тебя и так штырят?», – задалась вопросом журналистка.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Виктория Боня извинилась за обвинения в алкоголизме.

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