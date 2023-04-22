Телеведущая Алена Водонаева объяснила свой отказ от спиртного
Телеведущая Алена Водонаева в своих соцсетях объяснила, почему перестала употреблять алкоголь.
По словам звезды, ей отлично живется без спиртных напитков.
«Люди так удивляются, когда узнают, что ты ничего не пьешь. И не употребляешь в принципе. Спрашивают: "Что, вообще ничего?!", "Даже на Новый год?!". Отвечаю: "Да!"», – рассказала Водонаева.
Телеведущая отметила, что всегда чувствует себя хорошо, поэтому не видит смысла пить алкоголь:
«Что может быть круче идеальной кожи, хорошей шеи и природных эндорфинов, которые тебя и так штырят?», – задалась вопросом журналистка.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Виктория Боня извинилась за обвинения в алкоголизме.