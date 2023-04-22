Зверев взбунтовался против дешевых подарков

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Стилист и шоумен Сергей Зверев разбушевался на вечеринке из-за плохих подарков. Успокоить звезду смогли только дорогие запонки.
Стилист и шоумен Сергей Зверев уже долгое время не появляется на светских мероприятиях. Однако на одно он все же пришел. Организаторы вечеринки обещали шоумену солидные подарки.
Сюрпризы Зверев получал в окружении журналистов. Все презенты были заранее разложены по пакетам, но не все их содержимое пришлось селебрити по душе – подарочный сертификат вызвал волну негатива.
«Что это такое? Зачем он мне нужен? Они не работают!» – возмутился Зверев.
Также ему подарили бесплатный прием у врача. Только вот он, махнув рукой, от него отказался.
Успокоился стилист только после того, как ему подарили бриллиантовые запонки.
Свое поведение Сергей Зверев оправдал тем, что организаторы вечеринок постоянно пытаются его обмануть и презентуют поддельные подарки.
«Однажды обратились из фонда, который занимается помощью бездомным животным, в частности кошкам. А у меня была куча сертификатов на кошачью еду. Я этому фонду их предоставил. Оказывается, они не работали, хотя с того момента, как мне их подарили, прошло всего несколько дней. Я с тех пор никакие сертификаты не беру», – рассказал он.
Также Зверев отметил, что иногда его подарки просто воруют из пакетов, пока несут до машины, пишет MK.RU.