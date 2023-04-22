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Тайная свадьба Игоря Верника: как это было

Игорь Верник в третий раз женился. Правда, случилось это еще в прошлом году, однако актер смог так засекретить это действо, что о бракосочетании стало известно только сейчас.

Тайная свадьба Игоря Верника: как это было
© 0WomanHit.ru - МК

Что же известно о новой избраннице актера? Ее зовут Наталья Шнейдерова, она — кинопродюсер, младше мужа на 16 лет. Никаких особых торжеств пара не устраивала, просто расписались в зансе и устроили скромное семейное торжество.

Напомним, это — уже третий брак актер. В первый раз он женился на девушке по имени Маргарита, потом — на журналистке Марии Казаковой, которая родила ему сына Григория.

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