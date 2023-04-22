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Кейт Миддлтон дала намек, какое платье наденет на коронацию Карла III

Принцесса Уэльская раскрыла деталь своего выхода на коронации Карла III. Об этом сообщает Page Six.

Кейт Миддлтон дала намек, какое платье наденет на коронацию Карла III
© Газета.Ru

Кейт Миддлтон дала редкий комментарий и рассказала, в каком наряде предположительно будет на предстоящей коронации короля Карла III. Ведущая передачи This Morning спросила в интервью с принцессой, что она планирует надеть на коронацию. Она предположила, что «Мне кажется, что ты наденешь голубое». На что Кейт Миддлтон ответила, что «есть намек на синий цвет».

Присутствие принца Гарри и Меган Маркл оставалось под вопросом долгое время. В начале марта пара подтвердила, что получила приглашение на коронацию, однако не подтвердила свое присутствие. 12 апреля Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри появится на коронации Карла III без Меган Маркл. По словам инсайдера, герцог Сассекский пробудет в Великобритании всего несколько часов и сразу после торжественной церемонии вернется домой в Калифорнию к Меган и детям.

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