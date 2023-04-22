Кейт Миддлтон дала намек, какое платье наденет на коронацию Карла III

Принцесса Уэльская раскрыла деталь своего выхода на коронации Карла III. Об этом сообщает Page Six.

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Кейт Миддлтон дала редкий комментарий и рассказала, в каком наряде предположительно будет на предстоящей коронации короля Карла III. Ведущая передачи This Morning спросила в интервью с принцессой, что она планирует надеть на коронацию. Она предположила, что «Мне кажется, что ты наденешь голубое». На что Кейт Миддлтон ответила, что «есть намек на синий цвет».