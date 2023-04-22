Американская певица рассказала, как использует грудное молоко

Если вы никогда не слышали имя Холзи, самое время исправить этот досадный пробел. Итак, знакомьтесь: 28-летняя американская певица, трижды номинантка на «Грэмми», сотрудничавшая с такими артистами, как Джастин Бибер, BTS и Трент Резнор из Nine Inch Nails. А еще — беззаветная фанатка грудного вскармливания.

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Два года назад Холзи впервые стала мамой: это важное событие не только определило всю ее жизнь, но и вдохновило на бьюти-эксперименты. В новом интервью журналу Nylon артистка рассказала, что после рождения сына стала особенно внимательно относится к средствам, которые наносит на свою кожу. «Когда тебя целует или к тебе прижимается к тебе, то ты начинаешь еще больше переживать о том, что у тебя на лице», — объяснила Холзи.

Недолго думая певица нашла уход, который точно окажется по вкусу двухлетнему Эндеру: лучшим бьюти-ингредиентом она считает... грудное молоко.

«В нем так много антиоксидантов, полезных жиров и всего прочего, что ускоряет процесс заживления», — восторгается молодая мама.

Cпешим успокоить вашу разыгравшуюся фантазию: никакого шок-контента не будет. В косметических целях певица использует все-таки не собственное молоко. Ну а теперь внимание, любители необычных бьюти-средств: щедрая Холзи поделилась своим любимым продуктом с этим ингредиентом. Звезда буквально поет дифирамбы сыворотке Sérum Colostrum VG от бренда Biologique Recherche. Мол, увлажняет и регенерирует просто волшебно, а все потому, что в составе есть , вырабатываемый в последние дни беременности и в первые дни после родов. Тот случай, когда не знаешь, что лучше: проверить на себе или просто поверить на слово.