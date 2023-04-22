Чем занимается и как живет двойник Джигана, о котором говорят все

В Сети обсуждают двойника Джигана — инфлюенсера Дениса Путилина, более известного в кругах как Бруно. Все началось, когда мужчина появился на премии «Жара»: телеграм-каналы приняли его за мужа Оксаны Самойловой. Super поговорил с Денисом и выяснил, чем он занимается и как реагирует на регулярные сравнения с рэпером.

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«Джиган пришел на "Жару" и сидит отдельно от Оксаны Самойловой с неизвестной блондинкой», — с такой подписью фото Дениса Путилина опубликовали сразу несколько крупных телеграм-каналов 6 апреля. И хотя снимки казались настоящими, верить в окончательный разлад в семье рэпера мы решительно отказывались. А потому провели целое расследование и первыми выяснили, что ничего общего мужчина в зале с Джиганом не имеет. Ну разве что кроме имени и прически.

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«Меня смущают не столько сравнения, сколько унижения из серии "Джиган с "Алиэкспресса", двойник, клоун". Думаю, я похож только на самого себя», — сетует Денис в разговоре с Super.

С рэпером, по словам Бруно, его сравнивают регулярно. В какой-то момент блогер даже начал экспериментировать со своей внешностью, чтобы избежать разговоров. «Пробовал отращивать волосы, но такой стиль мне не нравится», — откровенничает инфлюенсер.

Чем же занимается Денис? Хотя мы и познакомились с ним на «Жаре», к шоу-бизнесу мужчина — сюрприз! — прямого отношения не имеет. Правда, регулярно контактирует с селебрити по работе. Его миссия — отправлять недоброжелателей звезд в теневой бан и защищать профили от взломов. В разное время Бруно стоял на страже аккаунтов Ольги Бузовой, Ларисы Долиной, Игоря Гуляева и блогеров-миллионников.

Но столичные звезды светили Путилину далеко не всегда. Еще 10 лет назад Денис жил в Новосибирске, где параллельно занимался раскруткой ночных клубов и мясным магазином.

«Когда однажды в родном городе проходил благотворительный вечер детского фонда, мне предложили принять участие в его организации: нужно было привлечь артиста, — вспоминает мужчина. — Тогда Сергей Жуков начинал карьеру заново после долгого затишья, и я подумал, что он может стать отличным кандидатом. Позвонил ему и договорился о большом концерте в Новосибирске. Так мы стали общаться».

После знакомства с Жуковым в жизни Дениса произошла другая судьбоносная встреча — на этот раз с будущей женой, которая в тот момент начинала карьеру певицы. За помощью в раскрутке Путилин тоже обратился к солисту «Руки Вверх!».

«Я написал Сергею и попросил послушать голос девушки. Примерно спустя месяц получил ответ: "Да, мне нравится. Прилетайте. Будем общаться". Так мы переехали в Москву. Сергей сразу сказал, что [моей жене] нужно менять образ и псевдоним, и предложил запустить проект "RАЯ"», — делится Денис.

Над этим проектом семья работала на протяжении года. Но в итоге блогера постигло разочарование. «Все, что происходило в шоу-бизнесе, казалось настолько грязным, что мы решили заниматься тем, что нам по душе», — выносит свой суровый вердикт Путилин.

Впрочем, и текущая работа для Дениса не предел карьерных мечтаний. В его ближайших планах — разработка собственной соцсети.

«В течение месяца о ней узнают все», — амбициозно делится инфлюенсер.