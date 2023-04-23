Валерия на концерте спела песню с голограммой Кобзона

Кобзон ушел из жизни в 2018 году в возрасте 80 лет, передают «Дни.ру». Артисты часто используют цифровые модели умерших людей во время выступления на сцене. Так, в 2018 году группа «Король и Шут» выступила на сцене в Петербургском спортивно-концертном комплексе с голограммой умершего лидера группы Михаила Горшенева. В том же году премию «Чартова дюжина» в Москве открыло цифровое видео Владимира Высоцкого.