Дженнифер Кулидж дала совет, что делать, если не получается найти мужчину

Голливудская актриса Дженнифер Кулидж имеет репутацию женщины широких взглядов и с большим опытом в соблазнении мужчин. Вероятно, виноваты ее роли: то она играет знойную милфу с молодым поклонником («Американский пирог»), то обеспеченную мадам с уже немолодым, но подтянутым ухажером («Белый лотос»). Да и вне съемочной площадки 61-летняя актриса всегда готова подлить масла в огонь: так, благодаря одной из своих нескромных цитат она попала в наш рейтинг звезд-нимфоманок.

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Тем интереснее узнать, какой совет умудренная опытом Дженнифер может дать молодым женщинам, у которых не получается найти партнера. В интервью журналу Time актриса сказала довольно очевидную вещь, которую нелишне будет повторить и нам. По ее словам, важно сначала полюбить себя, а все остальное оставить на потом.