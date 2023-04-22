$81.49-0.1389.35-0.11

61-летняя Дженнифер Кулидж дала совет, что делать, если не получается найти мужчину

1

Голливудская актриса Дженнифер Кулидж имеет репутацию женщины широких взглядов и с большим опытом в соблазнении мужчин. Вероятно, виноваты ее роли: то она играет знойную милфу с молодым поклонником («Американский пирог»), то обеспеченную мадам с уже немолодым, но подтянутым ухажером («Белый лотос»). Да и вне съемочной площадки 61-летняя актриса всегда готова подлить масла в огонь: так, благодаря одной из своих нескромных цитат она попала в наш рейтинг звезд-нимфоманок.

Дженнифер Кулидж дала совет, что делать, если не получается найти мужчину
© Super.ru

Тем интереснее узнать, какой совет умудренная опытом Дженнифер может дать молодым женщинам, у которых не получается найти партнера. В интервью журналу Time актриса сказала довольно очевидную вещь, которую нелишне будет повторить и нам. По ее словам, важно сначала полюбить себя, а все остальное оставить на потом.

Что ж, подписываемся под каждым словом. Тем более что похожие советы дают и профессионалы — например, самый народный психолог России Михаил Лабковский.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий