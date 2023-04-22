Дочь солиста «На-на» открыла подробности о болезни Анастасии Заворотнюк
Общественность давно наблюдает за судьбой Анастасии Заворотнюк. Она уже четыре года борется с глиобластомой. Актриса и ее родные не рассказывают, как проходит лечение. Более того, они держат в тайне все, что связано с Анастасией и не показывают ее фотографии. Известно лишь, что болезнь не пощадила девушку. У нее сильно изменилась внешность.
И пока публика подбадривает Заворотнюк и уважают выбор ее семьи, есть и те, кто не боится рассказывать о страшном диагнозе. Как оказалось, среди звезд есть те, кто столкнулся с этим заболеванием. Например, дочь солиста группы «На-На» Владимира Левкина.
Его 29-летней дочери поставили диагноз совсем недавно. В тот день Виктория потеряла сознание. После обследования у девушки нашли опухоль в мозгу. Сейчас она честно делится со своими подписчиками тем, как проходит ее лечение и течет жизнь. Виктория показывает все без прикрас. На такое решится довольно сложно, но девушку подбадривают неравнодушные и те, кто столкнулся с тем же диагнозом. Ведь известно всем, что вместе не так страшно!