Дочь солиста «На-на» открыла подробности о болезни Анастасии Заворотнюк

Общественность давно наблюдает за судьбой Анастасии Заворотнюк. Она уже четыре года борется с глиобластомой. Актриса и ее родные не рассказывают, как проходит лечение. Более того, они держат в тайне все, что связано с Анастасией и не показывают ее фотографии. Известно лишь, что болезнь не пощадила девушку. У нее сильно изменилась внешность.

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И пока публика подбадривает Заворотнюк и уважают выбор ее семьи, есть и те, кто не боится рассказывать о страшном диагнозе. Как оказалось, среди звезд есть те, кто столкнулся с этим заболеванием. Например, дочь солиста группы «На-На» Владимира Левкина.