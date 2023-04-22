Юлия Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР

«Увидела фото и вскрикнула. Это же наша с родителями квартира. Они получили ее после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Думаю: как так? Потом читаю подпись: "квартира в Олимпийской деревне". Так и есть. Все сходится. Типовые дома. Типовые планировки. Там мы и жили. Слева родительская комната была, а справа моя. Холл. Из него вход в папин кабинет, он же — гостиная», — поделилась Меньшова.