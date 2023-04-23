Чеботина рассказала, какой на самом деле Киркоров

Люся Чеботина рассказала о том, каким человеком на самом деле является ее коллега по сцене Филипп Киркоров. Журналисты 5-tv.ru поговорили со звездой прямо за кулисами шоу «Авторадио. 30 лет. Классика».

Многие слушатели и зрители давно сложили свое впечатление о Киркорове, считая его капризным, взрывным и агрессивным артистом, однако, как утверждает молодая звезде Чеботина, это мнение ошибочно.

По ее словам, на самом деле Киркоров максимально добрый, отзывчивый и душевный человек, а слухи о его характере вовсе не правдивы.

«Такого душевного человека надо еще поискать», — подчеркнула Люся Чеботина.

Также она добавила, что если Филипп и оскорблял кого-то, то эти люди наверняка "выпросили" такое поведение.

Чеботина и Киркоров начали довольно плотное сотрудничество и в скором времени должна выйти их совместная песня.