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Люся Чеботина рассказала, какой на самом деле Филипп Киркоров

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Люся Чеботина рассказала о том, каким человеком на самом деле является ее коллега по сцене Филипп Киркоров. Журналисты 5-tv.ru поговорили со звездой прямо за кулисами шоу «Авторадио. 30 лет. Классика».

Чеботина рассказала, какой на самом деле Киркоров
© РИА Новости

Многие слушатели и зрители давно сложили свое впечатление о Киркорове, считая его капризным, взрывным и агрессивным артистом, однако, как утверждает молодая звезде Чеботина, это мнение ошибочно.

По ее словам, на самом деле Киркоров максимально добрый, отзывчивый и душевный человек, а слухи о его характере вовсе не правдивы.

«Такого душевного человека надо еще поискать», — подчеркнула Люся Чеботина.

Также она добавила, что если Филипп и оскорблял кого-то, то эти люди наверняка "выпросили" такое поведение.

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Чеботина и Киркоров начали довольно плотное сотрудничество и в скором времени должна выйти их совместная песня.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Киркоров ответил на слухи о своем двойнике.

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