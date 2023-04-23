60-летняя звезда фильма «Формула любви» тайно вышла замуж

У звезды фильма «Формула любви» Елены Валюшкиной появился мужчина. Об этом стало известно после того, как актриса пришла на премьеру фильма «Вызов» в его компании. Она представила журналистам своего спутника.

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«Мой молодой человек», – сказала актриса.

Внимательные репортеры заметили кольцо на пальце Валюшкиной, и тогда она призналась, что они поженились. Третий муж звезды Андрей работает финансистом, познакомились они на вечеринке у общих друзей. У супруга актрисы уже есть дети, а ее собственные сын и дочь хорошо приняли нового члена семьи.

Елена рассказала, что ее супруг каждый день устраивает ей сюрпризы и после двух неудачных браков она наконец-то нашла надежного спутника, с которым хочет прожить до конца жизни.