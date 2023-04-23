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Умерла сестра Нонны Мордюковой

О смерти Натальи Катаевой рассказал Стас Садальский

Умерла сестра Нонны Мордюковой
© Womanhit.ru

Наталья Катаева известна многим поклонникам Нонны Мордюковой. В свое время она полностью посвятила себе знаменитой сестре.

«Ушла с телевидения к сестре, чтобы ухаживать за Нонной в большую квартиру в Крылатском", — рассказывал о Наталье друг семьи, Стас Садальский.

Из-за этой квартиры в свое время кипели нешуточные страсти. Хотя тот же Садальский считает, что квартира досталась Наталье абсолютно справедливо.

"Эту трехкомнатную недвижимость Мордюковой подарил Виктор Черномырдин, узнав в каких чудовищных условиях живет великая актриса. После смерти народной артистки квартира, естественно, перешла к Наташе», — считает Садальский.

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