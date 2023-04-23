Умерла сестра Нонны Мордюковой
О смерти Натальи Катаевой рассказал Стас Садальский
Наталья Катаева известна многим поклонникам Нонны Мордюковой. В свое время она полностью посвятила себе знаменитой сестре.
«Ушла с телевидения к сестре, чтобы ухаживать за Нонной в большую квартиру в Крылатском", — рассказывал о Наталье друг семьи, Стас Садальский.
Из-за этой квартиры в свое время кипели нешуточные страсти. Хотя тот же Садальский считает, что квартира досталась Наталье абсолютно справедливо.
"Эту трехкомнатную недвижимость Мордюковой подарил Виктор Черномырдин, узнав в каких чудовищных условиях живет великая актриса. После смерти народной артистки квартира, естественно, перешла к Наташе», — считает Садальский.