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1 час назад

Певица Лена Катина рассказала о трудностях с сыном после развода

Мира Маркина

Сын Лены Катиной — бывшей солистки группы "Тату" — тяжело переживал ее развод с мужем, словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом она рассказала изданию "Дети Mail".

Лена Катина рассказала о трудностях с сыном после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, маленький Саша каждый вечер плакал, хотел, чтобы папа вернулся домой. Лене Катиной было непросто видеть, как страдает сын, поэтому она вместе с ним обратилась к психологу.

Занятия со специалистом помогли: и Лена, и ее сын справились с переживаниями. Саша поддерживает отношения с отцом, ездит к нему в Словению. Тем не менее, видеться часто не удается: последний раз Кузманович общался с сыном, когда приезжал на его линейку 1 сентября.

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Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова и ждет от него ребенка. По собственным словам, певица чувствует себя счастливой.

Ранее 90-летний Бедрос Киркоров подал на развод ради нового романа.

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