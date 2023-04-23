Лена Катина рассказала о трудностях с сыном после развода

Сын Лены Катиной — бывшей солистки группы "Тату" — тяжело переживал ее развод с мужем, словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом она рассказала изданию "Дети Mail".

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По словам артистки, маленький Саша каждый вечер плакал, хотел, чтобы папа вернулся домой. Лене Катиной было непросто видеть, как страдает сын, поэтому она вместе с ним обратилась к психологу.

Занятия со специалистом помогли: и Лена, и ее сын справились с переживаниями. Саша поддерживает отношения с отцом, ездит к нему в Словению. Тем не менее, видеться часто не удается: последний раз Кузманович общался с сыном, когда приезжал на его линейку 1 сентября.