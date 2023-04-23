Лена Катина рассказала о трудностях с сыном после развода

Сын Лены Катиной — бывшей солистки группы "Тату" — тяжело переживал ее развод с мужем, словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом она рассказала изданию "Дети Mail".
По словам артистки, маленький Саша каждый вечер плакал, хотел, чтобы папа вернулся домой. Лене Катиной было непросто видеть, как страдает сын, поэтому она вместе с ним обратилась к психологу.
Занятия со специалистом помогли: и Лена, и ее сын справились с переживаниями. Саша поддерживает отношения с отцом, ездит к нему в Словению. Тем не менее, видеться часто не удается: последний раз Кузманович общался с сыном, когда приезжал на его линейку 1 сентября.
Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова и ждет от него ребенка. По собственным словам, певица чувствует себя счастливой.