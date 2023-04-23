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Американская модель София Ричи вышла замуж

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Модель София Ричи вышла замуж за продюсера Эллиота Грейнджа. Свадебное торжество состоялось 22 апреля.

Американская модель София Ричи вышла замуж
© Слово и Дело

Знаменитость провел к алтарю отец, исполнитель Лайонел Ричи. Он медленно проводил дочь к жениху, передав ему ее руку. Торжественная церемония состоялась в отеле du Cap-Eden-Roc. Он находится на Французской Ривьере.

Ричи выбрала в качестве свадебного наряда платье от Chanel. Модель призналась, что раньше мечтала о платье принцессы, однако с возрастом полюбила простоту.

Среди гостей на мероприятии засветились старшая сестра невесты — Николь Ричи, а также актриса Кэмерон Диаз с супругом Бенджи Мэдденом. Кроме этого, на торжество прибыла фотомодель Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом.

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