Американская модель София Ричи вышла замуж

Модель София Ричи вышла замуж за продюсера Эллиота Грейнджа. Свадебное торжество состоялось 22 апреля.

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Знаменитость провел к алтарю отец, исполнитель Лайонел Ричи. Он медленно проводил дочь к жениху, передав ему ее руку. Торжественная церемония состоялась в отеле du Cap-Eden-Roc. Он находится на Французской Ривьере.

Ричи выбрала в качестве свадебного наряда платье от Chanel. Модель призналась, что раньше мечтала о платье принцессы, однако с возрастом полюбила простоту.