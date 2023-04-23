Самбурская расписала тело патриотическими и религиозными татуировками

Актриса Настасья Самбурская появилась на сборном концерте в неожиданном образе. Она расписала тело религиозными и патриотическими татуировками. Отмечается, что вся спина артистки покрыта черно-белыми метками немаленьких размеров.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Знаменитость посетила мероприятие в корсете, тем самым продемонстрировав публике неоднозначные картинки. Татуировки с надписями «За Русь святую», «Спаси и сохрани», «Бог един» мгновенно притянули к себе внимание.

«Я послушаю песни своих коллег, например: "Ах, судьба воровская, нет покоя ни дня" — и делаю новую татуировку», — объяснила артистка представителям СМИ.