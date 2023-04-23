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9 минут назад

Самбурская расписала тело патриотическими и религиозными татуировками

Слово и Дело

Актриса Настасья Самбурская появилась на сборном концерте в неожиданном образе. Она расписала тело религиозными и патриотическими татуировками. Отмечается, что вся спина артистки покрыта черно-белыми метками немаленьких размеров.

Самбурская расписала тело патриотическими и религиозными татуировками
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Знаменитость посетила мероприятие в корсете, тем самым продемонстрировав публике неоднозначные картинки. Татуировки с надписями «За Русь святую», «Спаси и сохрани», «Бог един» мгновенно притянули к себе внимание.

«Я послушаю песни своих коллег, например: "Ах, судьба воровская, нет покоя ни дня" — и делаю новую татуировку», — объяснила артистка представителям СМИ.

Также звезда сериала «Универ» объяснила причину появления многочисленных татуировок. По ее словам, это из-за того, что у нее появилась какая-то модная болезнь. Она добавила, что все тату, естественно, временные.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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