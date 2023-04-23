Россияне дали оценку изменениям во внешности Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров шокировал россиян, продемонстрировав результат пластической операции. Поклонники оценили изменения во внешности артиста за годы его карьеры.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Киркоров, изменивший форму ягодиц и пресса, увлекся изменениями в своей внешности. На прошедших концертах он похвастался не только формами, но и седыми волосами и бородой.

Пользователи Сети решили вспомнить, как менялся вокалист за свою свою карьеру. По их наблюдениям, изначально его сравнивали с коллегой Элвисом Пресли из-за коротких вьющихся волос.