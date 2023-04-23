Россияне дали оценку изменениям во внешности Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров шокировал россиян, продемонстрировав результат пластической операции. Поклонники оценили изменения во внешности артиста за годы его карьеры.
Киркоров, изменивший форму ягодиц и пресса, увлекся изменениями в своей внешности. На прошедших концертах он похвастался не только формами, но и седыми волосами и бородой.
Пользователи Сети решили вспомнить, как менялся вокалист за свою свою карьеру. По их наблюдениям, изначально его сравнивали с коллегой Элвисом Пресли из-за коротких вьющихся волос.
Позже Киркоров решил стать блондином. Однако этот образ не прижился, в связи с этим, он снова вернулся к пышным черным волосам. В начале 2023 года артист решил снова поддаться эксперименту. Он перекрасился в блондина, а также лег под нож пластического хирурга.