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18 минут назад

Россияне дали оценку изменениям во внешности Филиппа Киркорова

Слово и Дело

Певец Филипп Киркоров шокировал россиян, продемонстрировав результат пластической операции. Поклонники оценили изменения во внешности артиста за годы его карьеры.

Россияне дали оценку изменениям во внешности Филиппа Киркорова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Киркоров, изменивший форму ягодиц и пресса, увлекся изменениями в своей внешности. На прошедших концертах он похвастался не только формами, но и седыми волосами и бородой.

Пользователи Сети решили вспомнить, как менялся вокалист за свою свою карьеру. По их наблюдениям, изначально его сравнивали с коллегой Элвисом Пресли из-за коротких вьющихся волос.

Позже Киркоров решил стать блондином. Однако этот образ не прижился, в связи с этим, он снова вернулся к пышным черным волосам. В начале 2023 года артист решил снова поддаться эксперименту. Он перекрасился в блондина, а также лег под нож пластического хирурга.

Звёзды,Элвис Пресли,Филипп Киркоров,
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