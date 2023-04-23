«Я очень устала»: дочь Глюкозы заявила, что бросает школу

Эстрадная певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вместе с супругом Александром воспитывает двоих дочерей — старшую Лидию и младшую Веру. Лида всегда отличалась непростым характером и любовью к эпатажу. Девушка активно экспериментирует с внешностью, регулярно меняя причёски и цвет волос. Также юная наследница занимается музыкой и даже собирается выпускать альбом.

© Popcake.tv

А на днях бунтарка вообще сказала, что не видит смысла продолжать учиться в школе. «Я очень устала», — пожаловалась Лидия в интервью 5 каналу. Старшая дочь Чистяковой-Ионовой рассказала, какое давление оказывается на подростков в школе, а подготовка к экзаменам вообще настоящий ад для психики. По этой причине Лида собирается уйти после 9 класса и начать работать, попутно изучая важные для жизни направлениями, например, финансы.