«Я очень устала»: дочь Глюкозы заявила, что бросает школу

«Я очень устала»: старшая дочь Глюкозы заявила, что бросает школу
Эстрадная певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вместе с супругом Александром воспитывает двоих дочерей — старшую Лидию и младшую Веру. Лида всегда отличалась непростым характером и любовью к эпатажу. Девушка активно экспериментирует с внешностью, регулярно меняя причёски и цвет волос. Также юная наследница занимается музыкой и даже собирается выпускать альбом.
А на днях бунтарка вообще сказала, что не видит смысла продолжать учиться в школе. «Я очень устала», — пожаловалась Лидия в интервью 5 каналу. Старшая дочь Чистяковой-Ионовой рассказала, какое давление оказывается на подростков в школе, а подготовка к экзаменам вообще настоящий ад для психики. По этой причине Лида собирается уйти после 9 класса и начать работать, попутно изучая важные для жизни направлениями, например, финансы.
Знаменитая мама, судя по всему, не против таких кардинальных перемен в жизни девушки-подростка. Глюкоза не раз говорила, что поддерживает свою дочь во всём, поскольку сама помнит, какой бунтаркой она была в её возрасте. Известно также, что у Лиды Чистяковой-Ионовой уже были проблемы в других школах, откуда её выгнали за плохое поведение. Однако и это Наталья называет обычным подростковым бунтом, который однажды закончится.