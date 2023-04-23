Гобзева рассказала, как приняла постриг и стала монахиней

Российская актриса театра и кино Ольга Гобзева в 1992 году приняла постриг. Знаменитость рассказала, как приняла решение уйти в монастырь.

© Слово и Дело

Знаменитость стала задумываться об уходе из карьеры во время работы над фильмом «Господи, прости нас, грешных». В нем она играла монахиню. Эта лента стала ее последней актерской работой.

Как сообщила Гобзева в эфире передачи «Однажды» на НТВ, она пошла к пещерам помолиться. По дороге туда ее остановил монах. Он решил дождаться ее после молитвы.

«Я помолилась, вышла, а он стоит, ждет, и мы разговорились. Так редко бывает: поговорить не то что по душам, а сверх души, по какой-то сути, слова были простыне, но с другим смыслом», — рассказала она.