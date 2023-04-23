Актриса Ольга Гобзева рассказала, как приняла постриг и стала монахиней
Российская актриса театра и кино Ольга Гобзева в 1992 году приняла постриг. Знаменитость рассказала, как приняла решение уйти в монастырь.
Знаменитость стала задумываться об уходе из карьеры во время работы над фильмом «Господи, прости нас, грешных». В нем она играла монахиню. Эта лента стала ее последней актерской работой.
Как сообщила Гобзева в эфире передачи «Однажды» на НТВ, она пошла к пещерам помолиться. По дороге туда ее остановил монах. Он решил дождаться ее после молитвы.
«Я помолилась, вышла, а он стоит, ждет, и мы разговорились. Так редко бывает: поговорить не то что по душам, а сверх души, по какой-то сути, слова были простыне, но с другим смыслом», — рассказала она.
После этого они разделили трапезу. Тогда монах обратился к артистке с заявил, что теперь она «матушкой будет». Стоит отметить, что уход в монастырь не стал для нее причиной отказаться от внешнего мира. Духовный отец благословил Гобзеву на публичное послушание.