Елена Валюшкина тайно вышла замуж

Актриса Елена Валюшкина появилась на премьере фильма «Вызов» со своим супругом. В эфире программы «Ты не поверишь» артистка посмеялась над журналистами, которые «профукали» ее свадьбу.

«Да, мы были уже в загсе. Вы все профукали!» — посмеялась Валюшкина.

Актриса рассказала о подарках своего возлюбленного, который нередко преподносит ей цветы и придумывает сюрпризы. Валюшкина подчеркнула, что ее дети от прошлого брака хорошо относятся к новому избраннику.