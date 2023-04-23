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Ольга Рапунцель обратилась за помощью к психологу на фоне развода с мужем

Экс-участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель подала на развод с супругом Дмитрием Дмитриенко. Теперь девушка работает с психологом, чтобы унять душевную боль. Рапунцель и Дмитриенко познакомились на проекте «Дом-2». Позже пара обзавелась общими детьми, а затем покинула шоу.

Рапунцель обратилась за помощью к психологу на фоне развода с мужем
© Слово и Дело

Вскоре избранники столкнулись с проблемами, из-за которых их взаимоотношения ухудшились. Теперь они готовятся к бракоразводному процессу, который привел девушку к психологу.

«Немного пропала, много думаю, работаю над собой. Хожу сейчас на терапию к психологу. Мне нравится, как будто с подругой общаюсь о жизни», — рассказала она в социальных сетях.

Напомним, возлюбленные прожили вместе пять лет. Рапунцель призналась, что чувствует себя счастливой без Дмитриенко.

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