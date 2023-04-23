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Беременная экс-солистка t.A.t.u раскрыла свои правила воспитания детей

Свои правила воспитания детей раскрыла в беседе с «Дети Mail.ru» беременная экс-солистка группы t.A.t.u певица Лена Катина. Она призналась, что за плохое поведение лишает своего семилетнего сына Сашу смартфона.

Беременная экс-солистка t.A.t.u раскрыла свои правила воспитания детей
© Мослента

«Особых правил воспитания у меня нет. Я считаю, что детей нужно целовать, обнимать и хвалить. На этом все», — заявила Катина.

Артистка отметила, что она нестрогая мама, но иногда ей все же приходится наказывать сына. Если ребенок не хочет слушаться и громко возмущается, она может на время лишить его мобильного телефона.

Катина подчеркнула, что не следует моде ограничивать ребенка в сладком. Но лакомства ее сын получает только после того, как съест «нормальную» еду.

Строгость артистка проявляет в соблюдении режима сна наследника. Она укладывает его в 20:30, чтобы в 7:00 он вставал выспавшимся и готовым к любой нагрузке.

Катина призналась в переживаниях, что после рождения второго ребенка не сможет проводить со старшим достаточно времени. Поэтому сейчас она обеспечивает его максимальной заботой.

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