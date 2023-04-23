Ирина Кобзева опровергла слухи о романе со Стасом Пьехой

«Да, такого много писали про нас, но я не люблю смешивать личную жизнь и работу. Да даже если бы это имело место быть, об этом не знал бы никто, потому что личная жизнь должна оставаться личной. Романа у нас не было, хотя Стас симпатичный мужчина, очень харизматичный, у нас достаточно теплые отношения сложились», — рассказала Кобзева.