Тот случай, когда беременность украшает
Актриса Линдси Лохан расцвела во время ожидания первенца.
Месяц назад американская актриса Линдси Лохан призналась, что впервые станет мамой. Знаменитость родит первенца в 36 лет. Она опубликовала снимок, на котором запечатлен детский боди с надписью “Coming Soon”(“Скоро”). А публикацию она сопроводила смайлами в виде бутылочки, лица ребенка и сердечка. Спустя время актриса официально подтвердила свое положение прессе. “Мы очень рады тому, что прибывает новый член семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни! Мы безмерно счастливы этой благодати в нашей жизни и не можем дождаться момента, когда станем родителями”, – передал слова Линдси Daily Mail.
Стоит отметить, что беременность только преобразила Лохан. Она стала выглядеть намного счастливее и красивее. Фотографии Линдси, которые в последнее время появляются в соцсети звезды, доказывают, что в беременность женщина стала более женственной, обаятельной и отдохнувшей, ее глаза сияют. На днях актриса опубликовала фотографию, на которой она предстала в банном халате, с минимумом макияжа и завитыми локонами.
“Сияние беременности”, “Какая красивая будущая мама”, “Тебе идет беременность, Линдси”, “Ты выглядишь превосходно”, – пишут фолловеры.
Не только Линдси Лохан с нетерпением ждет появления на свет первенца, но и ее отец. “Ей пришлось долго ждать, но все происходит в нужное время. Она будет невероятной мамой. Потрясающе, что скоро появится еще один внук. Это совершенно новая глава в ее жизни. Я очень рад за Линдси и Байдера”, – отметил Майкл Лохан. Напомним, что в прошлом году Линдси Лохан вышла замуж за помощника вице-президента Credit Suiesse. Супруги обосновались в Дубае, но звезда часто появляется в США по работе.