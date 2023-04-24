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Тот случай, когда беременность украшает

Актриса Линдси Лохан расцвела во время ожидания первенца.

Тот случай, когда беременность украшает
© New magazine

Месяц назад американская актриса Линдси Лохан призналась, что впервые станет мамой. Знаменитость родит первенца в 36 лет. Она опубликовала снимок, на котором запечатлен детский боди с надписью “Coming Soon”(“Скоро”). А публикацию она сопроводила смайлами в виде бутылочки, лица ребенка и сердечка. Спустя время актриса официально подтвердила свое положение прессе. “Мы очень рады тому, что прибывает новый член семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни! Мы безмерно счастливы этой благодати в нашей жизни и не можем дождаться момента, когда станем родителями”, – передал слова Линдси Daily Mail.

Стоит отметить, что беременность только преобразила Лохан. Она стала выглядеть намного счастливее и красивее. Фотографии Линдси, которые в последнее время появляются в соцсети звезды, доказывают, что в беременность женщина стала более женственной, обаятельной и отдохнувшей, ее глаза сияют. На днях актриса опубликовала фотографию, на которой она предстала в банном халате, с минимумом макияжа и завитыми локонами.

New magazine

“Сияние беременности”, “Какая красивая будущая мама”, “Тебе идет беременность, Линдси”, “Ты выглядишь превосходно”, – пишут фолловеры.

New magazine

Не только Линдси Лохан с нетерпением ждет появления на свет первенца, но и ее отец. “Ей пришлось долго ждать, но все происходит в нужное время. Она будет невероятной мамой. Потрясающе, что скоро появится еще один внук. Это совершенно новая глава в ее жизни. Я очень рад за Линдси и Байдера”, – отметил Майкл Лохан. Напомним, что в прошлом году Линдси Лохан вышла замуж за помощника вице-президента Credit Suiesse. Супруги обосновались в Дубае, но звезда часто появляется в США по работе.

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