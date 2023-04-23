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Актриса Света Светикова призналась, что ее первый поцелуй был с Мигелем

Актриса Света Светикова влюбилась в хореографа Мигеля на проекте «Фабрика звезд». Артистка сделала неожиданное заявление, признавшись, что свой первый поцелуй она подарила известному танцору. Светикова встречалась с актером Андреем Чадовым, комиком Гариком Харламовым и Мигелем, который стал первой любовью певицы.

Светикова призналась, что ее первый поцелуй был с Мигелем
© Слово и Дело

«У нас был роман. Мне было 15 лет, а ему 17. Мы все планировали шампанское вместе попробовать, но он меня опередил. Но поцелуй был», — рассказала она в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Однако дело до серьезных отношений не дошло. Знаменитости достаточно быстро остыли друг к другу и со временем приняли решение расстаться.

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