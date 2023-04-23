Женатый Селиванов рассказал о жизни с другой девушкой

Актер Владимир Селиванов, известный по сериалу "Реальные пацаны", вступил в отношения с блогером Александрой Калмыковой, хотя при этом звезда все еще состоит в официальном браке.

По словам актера, с Калмыковой они познакомились на одном из светских мероприятий. А через некоторое время пара уже начала жить вместе.

"Чем дальше мы с Саней двигаемся вместе, я понимаю, насколько глубокой может быть связь, когда есть интересы, любовь, взаимопонимание, поддержка и постоянное чувство нужды в друг друге", — поделился Селиванов в интервью для YouTube-канала Fametime.