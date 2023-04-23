$81.49-0.1389.35-0.11

Женатый актер Владимир Селиванов рассказал о жизни с другой девушкой

Актер Владимир Селиванов, известный по сериалу "Реальные пацаны", вступил в отношения с блогером Александрой Калмыковой, хотя при этом звезда все еще состоит в официальном браке.

Женатый Селиванов рассказал о жизни с другой девушкой
© РИА Новости

По словам актера, с Калмыковой они познакомились на одном из светских мероприятий. А через некоторое время пара уже начала жить вместе.

"Чем дальше мы с Саней двигаемся вместе, я понимаю, насколько глубокой может быть связь, когда есть интересы, любовь, взаимопонимание, поддержка и постоянное чувство нужды в друг друге", — поделился Селиванов в интервью для YouTube-канала Fametime.

Измену звезды "Реальных пацанов" раскрыл его коллега

Артист также отметил, что их дороги с супругой разошлись еще два года назад, и он жалеет, что не развелся раньше.

Ранее Федункив рассказала о конфликте на съемках "Реальных пацанов".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий