Жених подарил Татьяне Булановой ресторан за 50 млн рублей

Жених подарил певице Татьяне Булановой ресторан за 50 млн рублей
Бизнесмен Валерий Руднев, жених певицы Татьяны Булановой, подарил артистке ресторан историческом центре Санкт-Петербурга стоимостью более 50 млн рублей. Подробностями звезда поделилась в эфире программы "Ты не поверишь!"
По словам певицы, ресторан откроется в июне:
"В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь. Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру".
Артистка также отметила, что паре придется еще потратиться на обустройство заведения. Также известно, что в ресторане регулярно будут проводиться концертные выступления.