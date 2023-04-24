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Жених подарил певице Татьяне Булановой ресторан за 50 млн рублей

Бизнесмен Валерий Руднев, жених певицы Татьяны Булановой, подарил артистке ресторан историческом центре Санкт-Петербурга стоимостью более 50 млн рублей. Подробностями звезда поделилась в эфире программы "Ты не поверишь!"

Жених подарил Татьяне Булановой ресторан за 50 млн рублей
© РИА Новости

По словам певицы, ресторан откроется в июне:

"В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь. Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру".

Буланова рассказала о ревности будущего мужа

Артистка также отметила, что паре придется еще потратиться на обустройство заведения. Также известно, что в ресторане регулярно будут проводиться концертные выступления.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об отношениях с бывшими мужьями.

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