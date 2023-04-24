$81.49-0.1389.35-0.11

Актриса Шеннон Доэрти подала на развод после 11 лет брака

Звезда молодежных сериалов 1990-х годов «Беверли Хиллз 90210» и «Зачарованные» Шэннон Доэрти подала на развод со своим третьим мужем Куртом Исвариенко после 11 лет брака. Несмотря на то, что они вместе пережили тяжелую болезнь актрисы, их отношения дали трещину.

«Развод – это последнее, чего хотела Шеннон. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выбора», – прокомментировала ситуацию ее представитель Лесли Слоун.

Первым мужем Доэрти был музыкант Эшли Гамильтон, их брак продлился с 1993 по 1994 год. Вторым супругом актрисы стал продюсер Рик Саломон, вместе они прожили с 2002 по 2003 год.

За Исвариенко Шэннон вышла замуж в 2011 году. Спустя четыре года ей диагностировали рак молочной железы. Ремиссия после лечения наступила в 2017 году. А в начале 2020 года Доэрти заявила, что к ней вернулся рак на четвертой стадии.

Доэрти сообщила о предстоящем разводе в соцсетях. Она выложила сообщение:

«Единственные люди, которые заслуживают того, чтобы быть в вашей жизни, – это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением».

Общих детей у нее с Исвариенко нет.

Напомним, французский актер Венсан Кассель удалил из социальных сетей все фотографии со своей супругой, моделью Тиной Кунаки, на фоне слухов об их разводе. А 90-летний певец Бедрос Киркоров решил развестись с супругой спустя 26 лет совместной жизни из-за новой возлюбленной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий