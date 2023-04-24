Актриса Шеннон Доэрти подала на развод после 11 лет брака

Звезда молодежных сериалов 1990-х годов «Беверли Хиллз 90210» и «Зачарованные» Шэннон Доэрти подала на развод со своим третьим мужем Куртом Исвариенко после 11 лет брака. Несмотря на то, что они вместе пережили тяжелую болезнь актрисы, их отношения дали трещину.

«Развод – это последнее, чего хотела Шеннон. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выбора», – прокомментировала ситуацию ее представитель Лесли Слоун.

Первым мужем Доэрти был музыкант Эшли Гамильтон, их брак продлился с 1993 по 1994 год. Вторым супругом актрисы стал продюсер Рик Саломон, вместе они прожили с 2002 по 2003 год.

За Исвариенко Шэннон вышла замуж в 2011 году. Спустя четыре года ей диагностировали рак молочной железы. Ремиссия после лечения наступила в 2017 году. А в начале 2020 года Доэрти заявила, что к ней вернулся рак на четвертой стадии.

Доэрти сообщила о предстоящем разводе в соцсетях. Она выложила сообщение:

«Единственные люди, которые заслуживают того, чтобы быть в вашей жизни, – это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением».