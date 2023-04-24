В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы

Британская актриса Джейн Сеймур в Нью-Йорке показала стройную фигуру в обтягивающем платье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

© Лента.ру

На размещенном фото 72-летняя знаменитость снялась на камеру в облегающем черно-бежевом наряде на тонких бретелях с глубоким декольте и туфлях в цвет на тонком каблуке. При этом артистка распустила волосы каштанового оттенка и уложила их в легкие локоны. Свой образ она дополнила аксессуарами в виде колец и колье, а также макияжем в нейтральных оттенках.

Пользователи сети восхитились моложавым внешним видом Сеймур, сделав ей комплименты в комментариях.

«Вы просто потрясающая», «Просто невероятный образ для такого возраста», «Какая же вы красивая», «Восхитительная женщина», — заявили они.