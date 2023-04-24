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В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы

Британская актриса Джейн Сеймур в Нью-Йорке показала стройную фигуру в обтягивающем платье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
© Лента.ру

На размещенном фото 72-летняя знаменитость снялась на камеру в облегающем черно-бежевом наряде на тонких бретелях с глубоким декольте и туфлях в цвет на тонком каблуке. При этом артистка распустила волосы каштанового оттенка и уложила их в легкие локоны. Свой образ она дополнила аксессуарами в виде колец и колье, а также макияжем в нейтральных оттенках.

Пользователи сети восхитились моложавым внешним видом Сеймур, сделав ей комплименты в комментариях.

«Вы просто потрясающая», «Просто невероятный образ для такого возраста», «Какая же вы красивая», «Восхитительная женщина», — заявили они.

Ранее в апреле британская актриса Джоан Коллинз во время прогулки показала стройную фигуру в облегающих брюках и восхитила фанатов. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.

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