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Дилару жестко раскритиковали за фотосессию в непривычном образе

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Экс-возлюбленная Моргенштерна* впервые за долгое время решила изменить своему амплуа сексуальной красотки и поэкспериментировать с образом. Но вот незадача: аудитория к такому повороту оказалась совершенно не готова. В новом посте в запрещенной соцсети Дилара опубликовала снимки в непривычно закрытом черном платье (представляете, даже без пикантного декольте, интригующей длины и обнаженных рук) и дополнила наряд черной фатой. Более того, девушка отказалась от эффектного макияжа и необычной укладки, отдав предпочтение минималистскому стилю, а в качестве украшений выбрала массивные серьги и браслеты. Внимание на экран!

Дилару жестко раскритиковали за фотосессию в непривычном образ
© Super.ru

Некоторые подписчики в комментариях честно признались, что даже не узнали блогера, другие отметили, что фотосессия запросто могла бы украсить обложку глянца, но абсолютное большинство обрушились на девушку с хейтом.

Соцсети

«Образ вообще не подходит», «Вдова Моргена*», «В чем смысл этих фото? Вообще не понимаю, бред максимальный какой-то», «Дилара обычно красивей… Честно, не узнала», «Кого хороним?», «Ужас», «Какая ты, оказывается, без мейка и ресниц», «Алишер, ты живой?» — пишут интернет-критики, по традиции не забывая про бывшего мужа Дилары.

Соцсети

Ну а нам кажется, что эксперимент вполне себе удался! Хвалим Дилару за смелость и попытку пойти наперекор Инстаграм**-стандартам красоты. К слову, недавно девушка впервые прокомментировала слухи о своем романе с блогером Бустером. А в своем первом откровенном интервью за долгое время еще и высказалась насчет разрыва с Моргенштерном*.

* — Признан иноагентом.

** — Запрещен в РФ.

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