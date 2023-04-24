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Певица Люся Чеботина появилась на публике в образе за шесть миллионов рублей

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина появилась на публике в образе за шесть миллионов рублей. Соответствующие подробности публикует портал Super.

Чеботина появилась на публике в образе за шесть миллионов рублей
© Лента.ру

25-летняя знаменитость посетила юбилейное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика», которое состоялось в Москве, в блестящем платье длины макси золотистого цвета. По словам артистки, наряд, оформленный вырезами по бокам и глубоким V-образным декольте, обошелся ей в миллион рублей. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках в тон одежды, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж.

В разговоре с журналистами певица добавила, что стоимость колье и серег, которые она подобрала для выхода в свет, составляет пять миллионов рублей. При этом бренд украшений она не раскрыла.

В декабре 2022 года Люся Чеботина рассказала о покупке квартиры в Дубае. Выяснилось, что вместе с сестрой она приобрела для матери квартиру в ОАЭ. При этом стоимость жилья исполнительница не раскрыла.

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