Джиджи Хадид отметила 28-й день рождения в Диснейленде
Джиджи Хадид отпраздновала 28-летие поездкой с друзьями в Диснейленд в Орландо. Об этом пишет Daily Mail.
По случаю своего дня рождения супермодель поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) различными фотографиями и видео, на которых она запечатлена вместе со своими близкими друзьями в тематическом парке.
День рождения Джиджи Хадид провела со своей сводной сестрой, 37-летней Аланой Хадид, визажистом Патриком Та, модельером Мими Каттрелл, стилистом по волосам Лаурой Полко и другими близкими людьми.
В течение всего дня именинница неоднократно меняла наряды, демонстрируя различные образы с диснеевской тематикой.
«Мечта — это желание, которое исполняет твое сердце», — написала Хадид.
Дочь супермодели, 2-летняя Кхая, на празднике замечена не была.