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Джиджи Хадид отметила 28-й день рождения в Диснейленде

Джиджи Хадид отпраздновала 28-летие поездкой с друзьями в Диснейленд в Орландо. Об этом пишет Daily Mail.

Джиджи Хадид отметила 28-й день рождения в Диснейленде
© Газета.Ru

По случаю своего дня рождения супермодель поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) различными фотографиями и видео, на которых она запечатлена вместе со своими близкими друзьями в тематическом парке.

День рождения Джиджи Хадид провела со своей сводной сестрой, 37-летней Аланой Хадид, визажистом Патриком Та, модельером Мими Каттрелл, стилистом по волосам Лаурой Полко и другими близкими людьми.

В течение всего дня именинница неоднократно меняла наряды, демонстрируя различные образы с диснеевской тематикой.

«Мечта — это желание, которое исполняет твое сердце», — написала Хадид.

Дочь супермодели, 2-летняя Кхая, на празднике замечена не была.

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