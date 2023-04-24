Джиджи Хадид отметила 28-й день рождения в Диснейленде

Джиджи Хадид отпраздновала 28-летие поездкой с друзьями в Диснейленд в Орландо. Об этом пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

По случаю своего дня рождения супермодель поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) различными фотографиями и видео, на которых она запечатлена вместе со своими близкими друзьями в тематическом парке.

День рождения Джиджи Хадид провела со своей сводной сестрой, 37-летней Аланой Хадид, визажистом Патриком Та, модельером Мими Каттрелл, стилистом по волосам Лаурой Полко и другими близкими людьми.

В течение всего дня именинница неоднократно меняла наряды, демонстрируя различные образы с диснеевской тематикой.

«Мечта — это желание, которое исполняет твое сердце», — написала Хадид.