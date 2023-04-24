Американская знаменитость, актриса Гвинет Пэлтроу, была замечена на церемонии вручения наград The Daily Front Row в Лос-Анджелесе. Кадры с ивента опубликовало Daily Mail.

Гвинет была одета в элегантный наряд, который состоял из короткого прозрачного топа и струящихся брюк бежевого цвета. Жемчужные серьги-капли и несколько бриллиантовых колец добавили образу актрисы изысканности.

Награда Daily Front Row Awards вручается стильным и успешным персонам в Голливуде, включая стилистов, визажистов и дизайнеров, которые помогают им создавать модные образы. В этом году бренд G. Label Гвинет Пэлтроу, который входит в состав ее бизнес-империи Goop, был удостоен звания Powerhouse Brand of the Year.

Члены жюри премии объяснили свой выбор, говоря, что "все, что делает Гвинет, превращается в золото, в том числе ее модная линия G. Label by Goop". Стильный наряд Пэлтроу на церемонии только укрепил ее имидж модной и влиятельной женщины.

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