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Наталья Рудова отказалась от сладкого и алкоголя ради похудения

Актриса Наталья Рудова похвасталась в Telegram-канале, что похудела на 4 кг за 2 месяца.

Рудова отказалась от сладкого и алкоголя ради похудения
© Газета.Ru

Рудова отказалась от сладкого, мучного и алкоголя, чтобы сбросить лишние кг. Она отметила, что ее даже не тянет, чтобы поесть чего-то сладкого. Также с изменением питания ушла отечность, которая у нее наследственная.

«Эти полгода для меня дались очень тяжело, и пока мое состояние эмоционально нестабильно. Но совет эндокринолога по спец. бадам для меня помог. Надеюсь, скоро трудный период закончится», — рассказала артистка.

Рудова отметила, что с похудением стала больше себе нравится.

«Как круто. Когда худеешь, сразу лицо становится такое красивое», — отметила звезда.

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