Звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал о желании переехать
Российский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов рассказал о желании переехать из квартиры в загородный дом. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.
Актер рассказал, что последние четыре месяца проживает вместе со своей возлюбленной Александрой в ее квартире. Жилье выполнено в светлых тонах. Стены выкрашены в белый цвет, мебель также сделана в спокойных оттенках — молочном и бежевом.
Однако пара отметила, что, возможно, в будущем будет сдавать квартиру в аренду, а сами они переедут в дом.
«Мы планируем даже отсюда съезжать в дом. Хотелось бы жить за городом», — заявил Селиванов.