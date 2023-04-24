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Звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал о желании переехать

Российский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов рассказал о желании переехать из квартиры в загородный дом. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал о желании переехать
© Lenta.ru

Актер рассказал, что последние четыре месяца проживает вместе со своей возлюбленной Александрой в ее квартире. Жилье выполнено в светлых тонах. Стены выкрашены в белый цвет, мебель также сделана в спокойных оттенках — молочном и бежевом.

Однако пара отметила, что, возможно, в будущем будет сдавать квартиру в аренду, а сами они переедут в дом.

«Мы планируем даже отсюда съезжать в дом. Хотелось бы жить за городом», — заявил Селиванов.

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