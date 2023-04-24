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Вера Брежнева призналась, что больше не может обманывать себя

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Певица Вера Брежнева выразила мнение, что многим людям свойственно обманывать себя, при этом зная реальное положение дел. Об этом пишет StarHit.

Брежнева призналась, что больше не может обманывать себя
© Газета.Ru

«Конечно, я перевариваю то, что беспокоит. Разговариваю сама с собой. Но самое важное в этом разговоре — правда. И я всегда ее знаю. Глубоко внутри ее всегда все знают. Да, раньше удобно было обманывать себя. Но сейчас только правда», — заверила Брежнева.

Певица отметила, что пришла к текущему состоянию спустя множество решений и ошибок. Брежнева уточнила, что этот опыт позволил ей отличать, когда она права, а когда нет. По словам исполнительницы, на фоне недавних событий она приняла решение сконцентрироваться на себе и не пытаться контролировать окружающий мир.

«Я не могу контролировать все, отвечать за всех. Но я могу быть архитектором своей жизни! И отвечать за себя. Любить себя, не давать себя в обиду, помогать себе», — резюмировала звезда.

После начала СВО Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе уехали из России. В феврале 2023 года они выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из России появились слухи о том, что она разводится с мужем, однако она не комментирует эти слухи.

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