$81.27-0.2189.46+0.11

Айза призналась, что не удивилась из-за развода Гуфа

Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай прокомментировала в беседе с Super развод рэпера с Юлией Королевой.

Айза призналась, что не удивилась из-за развода Гуфа
© Газета.Ru

Айза заявила, что информация о разводе не стала для нее новостью, так как она знала об этом. По словам блогерши, в мозгу Гуфа «нет отдела, который отвечает за качество хорошего отца и мужа». Она считает, что эта история может стать отличным примером, как не надо строить отношения. Экс-супруга артиста уверила, что не стоит считать себя уникальной личностью, способной изменить взрослого и сформировавшегося человека.

«Также либо не стоит связываться с мужчиной, у которого есть ребенок от первого брака, либо не запрещать общаться с ребенком и бывшей женой… Потому что сегодня ты, а завтра тебя», — отметила Айза.

Айза призналась, что не желает злорадствовать, но ей все равно хочется сказать, что она предупреждала о таком развитии событий. Она отметила, что Королева молодая и красивая женщина, у которой все впереди.

«Посмотрим теперь, как у нее получится быть baby mommy Гуфа. Это нелегко! А Лешку люблю и надеюсь, что теперь ему и мне никто не будет мешать воспитывать Сэма», — заключила Айза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий