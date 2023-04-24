Айза призналась, что не удивилась из-за развода Гуфа

Айза заявила, что информация о разводе не стала для нее новостью, так как она знала об этом. По словам блогерши, в мозгу Гуфа «нет отдела, который отвечает за качество хорошего отца и мужа». Она считает, что эта история может стать отличным примером, как не надо строить отношения. Экс-супруга артиста уверила, что не стоит считать себя уникальной личностью, способной изменить взрослого и сформировавшегося человека.