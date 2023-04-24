Россияне раскритиковали голос Анастасии Волочковой

«Движения раненого кузнечика», «Почему балерина всея Руси такая деревянная?», «Как балерина может быть так несуразна в движениях», «Балерина на деревянных ногах», «Какой выход! Как Арлекино», «Тройка по десятибалльной шкале. Ни вокала, ни хореографии», «Заберите у нее микрофон. Это ни слушать, ни смотреть невозможно», «Песня ни о чем, вокал под фанеру и танец что попало», «Развеселила», — негативно высказались пользователи сети.