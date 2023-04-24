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1 час назад

Павел Воля рассказал о жизни с Михаилом Галустяном в одной квартире на 100 долларов

Диана Товсепова

Российский комик, шоумен Павел Воля рассказал в своей передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ, что когда-то жил с Михаилом Галустяном в одной квартире.

Воля рассказал о жизни с Галустяном в одной квартире на 100 долларов
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По его словам, они знакомы тысячу лет, а жили вместе, когда Воля работал был сценаристом в развлекательном шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Тогда зарплата Воли составляла всего 100 долларов, а за аренду квартиры ему нужно было платить 200. Юморист отметил, что оставшиеся 100 долларов на оплату ему давал Руслан Хачмамук, капитан команды КВН «Утомленные солнцем» Руслан Хачмамук, планировавший жить с Волей во время приездов в Москву.

Галустян вспоминает, что даже продал свои часы и дал Воле 300 рублей

«Говорю: "Паш, поешь, пожалуйста, поешь"», — пояснил Галустян.

Павел Воля: неизвестные факты о самом популярном комике Comedy Club

Ранее мы писали о том, что Павел Воля рассказал о новом шоу.

Звёзды,Игорь Угольников,Михаил Галустян,Павел Воля,
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