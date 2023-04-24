Звезда «Ворониных» рассказала о проблемах со здоровьем после новостей о брате

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о проблемах со здоровьем после новостей о брате
Актриса Екатерина Волкова, звезда сериала "Воронины", рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем.
Волкова рассказала, что страдает от "жуткой анемии", из-за которой актрисе приходится ездить в больницу, где ей назначили курс капельниц с витаминами С, группы B и железа.
Волкова планирует делать капельницы дважды в неделю, чтобы не отрываться от рабочих процессов.
Анемия проявляется различными симптомами, которые могут включать:
1. Бледность кожи и слизистых оболочек.
2. Усталость и слабость.
3. Ощущение одышки и учащенное дыхание.
4. Снижение аппетита и потеря веса.
5. Головокружение и частые головные боли.
6. Снижение работоспособности и эффективности работы.
7. Повышенная раздражительность и нервозность.
Ранее сообщалось, что брата актрисы Леонида подозревают в убийстве двух человек в Соединенных штатах. Однако, Екатерина Волкова уверена, что ее брат не совершал убийство.