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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о проблемах со здоровьем  после новостей о брате

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Актриса Екатерина Волкова, звезда сериала "Воронины", рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем.

Звезда «Ворониных» рассказала о проблемах со здоровьем после новостей о брате
© Кадр из сериала "Воронины"

Волкова рассказала, что страдает от "жуткой анемии", из-за которой актрисе приходится ездить в больницу, где ей назначили курс капельниц с витаминами С, группы B и железа.

Волкова планирует делать капельницы дважды в неделю, чтобы не отрываться от рабочих процессов.

Анемия проявляется различными симптомами, которые могут включать:

1. Бледность кожи и слизистых оболочек.

2. Усталость и слабость.

3. Ощущение одышки и учащенное дыхание.

4. Снижение аппетита и потеря веса.

5. Головокружение и частые головные боли.

6. Снижение работоспособности и эффективности работы.

7. Повышенная раздражительность и нервозность.

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Ранее сообщалось, что брата актрисы Леонида подозревают в убийстве двух человек в Соединенных штатах. Однако, Екатерина Волкова уверена, что ее брат не совершал убийство.

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