Звезда «Ворониных» рассказала о проблемах со здоровьем после новостей о брате

Актриса Екатерина Волкова, звезда сериала "Воронины", рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем.

© Кадр из сериала "Воронины"

Волкова рассказала, что страдает от "жуткой анемии", из-за которой актрисе приходится ездить в больницу, где ей назначили курс капельниц с витаминами С, группы B и железа.

Волкова планирует делать капельницы дважды в неделю, чтобы не отрываться от рабочих процессов.

Анемия проявляется различными симптомами, которые могут включать:

1. Бледность кожи и слизистых оболочек.

2. Усталость и слабость.

3. Ощущение одышки и учащенное дыхание.

4. Снижение аппетита и потеря веса.

5. Головокружение и частые головные боли.

6. Снижение работоспособности и эффективности работы.

7. Повышенная раздражительность и нервозность.