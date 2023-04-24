Дочь артиста балета Таранды рассказала об отношениях с отцом

Таранда опровергла, что артист якобы узнал о существовании дочери, когда ей было 14 лет. По словам балерины, отец был в ее жизни столько, сколько мог. Она уверила, что у нее есть множество фотографий, подтверждающих его участие в раннем детстве дочери. У танцовщицы никогда не стоял вопрос, кто ее отец.