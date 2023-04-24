Балерина Елизавета Таранда рассказала о диетах танцовщиц

Балерина Елизавета Таранда рассказала в беседе с изданием "Страсти" о закулисье балетной сцены.

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Елизавета Таранда, ведущая балерина театра "Классический русский балет" под руководством Хасана Усманова, отметила, что о болезненной худобе в балете речи быть не может, потому что для танца нужны серьезные физические силы.

Нельзя быть болезненно худой в балете, потому что надо много прыгать — возникает вопрос о балансе в питании. Балерины должны питаться так, чтобы у них были силы, но не было лишнего села. Поэтому у каждой артистки индивидуальное меню.

По словам Елизаветы, экстренно терять вес — вредно для здоровья, и это всегда сказывается на здоровье.

"Если ты разожрался, то никакая голодовка за два дня до выступления тебя не спасет. Даже контуринг от Ким Кардашьян", — иронизирует балерина.

По словам артистки, даже ей сложно придерживаться правильного питания, но она нашла свой способ справиться с проблемой. Девушка старается спасть как можно больше, чтобы организму не пришлось добирать энергию из еды.